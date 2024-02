Verbandsausschuss empfiehlt Entlassung von Fußball-Nationaltrainer Klinsmann

Photo : YONHAP News

Ein Verbandsausschuss hat die Entlassung von Fußball-Nationaltrainer Jürgen Klinsmann empfohlen.Zu diesem Ergebnis gelangte der für die Nationalmannschaft zuständige Ausschuss beim Koreanischen Fußballverband (KFA) am Donnerstag in einer Sitzung in Seoul. Klinsmann war per Video aus den USA zugeschaltet.Der Ausschuss reagierte mit der Empfehlung auf das enttäuschende Halbfinalaus der Mannschaft beim Asien-Cup.Der Leiter des Gremiums, Hwang Bo-gwan, teilte nach der Sitzung mit, man sei sich einig gewesen, dass Klinsmann aus verschiedenen Gründen nicht mehr in der Lage sei, Führungsstärke zu zeigen.Die endgültige Entscheidung obliegt nun dem Verbandsvorsitzenden Chung Mong-gyu.