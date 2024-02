Gebrauchtwagen aus Südkorea gelangen über Zentralasien nach Russland

Photo : YONHAP News

Gebrauchtwagen aus Südkorea gelangen laut Berichten über zentralasiatische Länder nach Russland.Laut der südkoreanischen Automobilbranche und Quellen in Zentralasien am Freitag wurden viele koreanische Fahrzeuge, die letztes Jahr nach Kasachstan und Kirgisistan exportiert wurden, nach Russland geliefert. Der entsprechende Anteil beträgt nach Schätzungen 70 bis 80 Prozent der in beide Länder exportierten Autos.Dem südkoreanischen Zolldienst zufolge wurden letztes Jahr 13.347 Gebrauchtwagen nach Kasachstan exportiert und 50.905 nach Kirgisistan.Nach Kasachstan waren noch 2021 nur 4.000 Gebrauchtwagen aus Südkorea ausgeführt worden, aber letztes Jahr wurde die 10.000er-Marke übertroffen. Die Zahl der nach Kirgisistan exportierten Gebrauchtwagen betrug 2021 4.490 und überschritt letztes Jahr die 50.000er-Schwelle.Es gilt auch als möglich, dass Neuwagen aus Südkorea über diese beiden Länder nach Russland gelangt sind.Die Ausfuhren von komplett montierten Fahrzeugen aus Südkorea nach Kasachstan und Kirgisistan legten im vergangenen Jahr gegenüber 2022 jeweils um 37,3 und 164,5 Prozent zu.Südkorea schloss sich den internationalen Sanktionen gegen Russland an und verbietet seit April 2023 den Export von Personenkraftwagen mit einem Wert ab 50.000 Dollar in das Land.