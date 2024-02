Assistenzärzte der fünf größten Krankenhäuser wollen bis Montag kündigen

Photo : KBS News

Alle Assistenzärzte der fünf größten Krankenhäuser in Südkorea wollen bis zum 19. Februar ihre Kündigung einreichen.Sie würden ab 6 Uhr am 20. Februar ihre Arbeit einstellen.Entsprechende Ergebnisse der Beratungen mit den Vertretern der Nachwuchs-Mediziner der fünf größten Krankenhäuser gab die Vereinigung von Assistenzärzten Korean Intern Resident Association (KIRA) am Freitag bekannt. Dazu zählen Seoul National University Hospital und Severance Hospital in Seoul.KIRA-Vorsitzender Park Dan teilte in sozialen Medien mit, dass er mit den Vertretern der fünf Krankenhäuser von 23 Uhr am Donnerstag bis 2 Uhr am Freitag dringend über Maßnahmen gegen die von der Regierung geplante Erhöhung der Zahl der Medizinstudienplätze diskutiert habe.Die Organisation will ein Krisenkomitee bestehend aus den Vertretern dieser Krankenhäuser bilden, um an allen Lehrkrankenhäusern die Bereitschaft zur Beteiligung an der Einreichung von Rücktrittsschreiben zu ermitteln.