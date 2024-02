Zahl der Erwerbstätigen im Januar um 380.000 gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Erwerbstätigen in Südkorea ist im Januar so kräftig gestiegen wie seit zehn Monaten nicht mehr.Nach Angaben des Statistikamtes am Freitag gab es im Januar 27,74 Millionen Erwerbstätige. Das sind verglichen mit dem Vorjahr 380.000 mehr.Es stellt den stärksten Zuwachs seit März 2023 dar, damals waren es 469.000.Nach Altersgruppen betrachtet, wurde bei Menschen ab 60 Jahren mit 350.000 der stärkste Anstieg verzeichnet.Demgegenüber ist die Zahl bei Menschen im Alter von 15 bis 29 Jahren und in ihren Vierzigern zurückgegangen.Nach einzelnen Branchen gesehen wurde im Gesundheits- und Sozialwesen mit 104.000 der stärkste Zuwachs erzielt.Die Beschäftigungsquote in der Altersgruppe 15 bis 64 Jahre kletterte um 0,9 Prozentpunkte auf 68,7 Prozent. Das entspricht dem bisher höchsten Januarstand.Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte im Vorjahresvergleich auf 3,7 Prozent.