Seoul: Möglicher Kontakt zwischen Nordkorea und Japan soll zur Denuklearisierung beitragen

Photo : KBS News

Ein Kontakt zwischen Nordkorea und Japan soll nach Ansicht Seouls auf eine Weise geschehen, die der Denuklearisierung Nordkoreas und dem Frieden und der Stabilität auf der koreanischen Halbinsel dienlich ist.Das sagte ein Beamter des südkoreanischen Außenministeriums am Freitag hinsichtlich der jüngsten Stellungnahme von Kim Yo-jong, der Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, über die nordkoreanisch-japanischen Beziehungen.Die Regierung befinde sich in enger Kommunikation mit Japan über Angelegenheiten betreffend Nordkorea, darunter Kontakte zwischen Tokio und Pjöngjang, hieß es.Südkorea, die USA und Japan arbeiteten eng zusammen, um Nordkorea zur Rückkehr auf den Pfad der Denuklearisierung zu bewegen, fügte er hinzu.Die stellvertretende Sprecherin des Vereinigungsministeriums, Kim In-ae, sagte vor der Presse in Bezug auf Kims Stellungnahme, dass sich Südkorea, die USA und Japan in enger Kommunikation über Nordkorea-Fragen befänden.