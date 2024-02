Photo : YONHAP News

Die Hauptbörse in Seoul hat zum Wochenschluss zulegen können.Der Kospi rückte um 1,34 Prozent auf 2.648,76 Zähler vor.Laut Analysten gebe es aber noch keine Anzeichen für eine vollständige Erholung an der koreanischen Börse, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Die Aktien hätten sich wegen fehlender Impulse in einer engen Spannbreite bewegt, wurde Kim Jee-hyun von Kiwoom Securities von Yonhap zitiert.