G7-Außenminister verurteilen Nordkoreas Waffentransfer nach Russland

Photo : YONHAP News

Die Außenminister der Gruppe der Sieben (G7) haben die Waffentransfers Nordkoreas an Russland aufs Schärfste verurteilt.Die sieben Minister und der hohe Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik Josep Borrell veröffentlichten die entsprechende Erklärung am Samstag nach ihrem Treffen am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz.In der Erklärung äußerten die Außenminister große Besorgnis über die Möglichkeit eines Transfers von Technologien für Nuklearwaffen oder ballistische Flugkörper oder eines russischen Transfers von konventionellen Waffen oder anderen Geräten mit doppeltem Verwendungszweck an Nordkorea. Dadurch würden Frieden und Stabilität auf der Welt weiterhin gefährdet.Die G7-Außenminister bekräftigten auch ihre feste Entschlossenheit zur weiteren Unterstützung der Ukraine. Sie forderten Russland zur Einstellung seines Angriffskriegs gegen die Ukraine auf.