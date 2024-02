Assistenzärzte der großen Krankenhäuser wollen Massenkündigung vornehmen

Photo : YONHAP News

Assistenzärzte der großen Krankenhäuser haben für den heutigen Montag eine Massenkündigung angekündigt.Im Streit zwischen Regierung und Ärzteschaft um höhere Zulassungsquoten an den medizinischen Hochschulen spitzen sich die Spannungen damit zu.Die Nachwuchsmediziner der "großen fünf Krankenhäuser" in Seoul wollen um 6 Uhr am Dienstag die Arbeit niederlegen.Nach Angaben des Gesundheitsministeriums hatten bis 18 Uhr am Freitag 715 Ärzte in der Facharztausbildung von 23 Krankenhäusern ihr Kündigungsschreiben eingereicht. Die Kliniken akzeptierten jedoch keine der Kündigungen. Das Ministerium ordnete 103 Assistenzärzten die Rückkehr zur Arbeit an.Auch Medizinstudenten schlossen sich mittlerweile dem Protest an. Die Vereinigung der koreanischen Medizinstudenten (KMSA) gab am Samstag bekannt, dass Studierendenvertreter von 40 Medizinhochschulen ab Dienstag eine kollektive Abwesenheit planten.