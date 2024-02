Große Finanzkonzerne erleiden hohe Verluste mit Immobilieninvestitionen im Ausland

Photo : YONHAP News

Die fünf größten Finanzkonzerne in Südkorea haben mit Investitionen im Zusammenhang mit ausländischen Immobilienmärkten hohe Verluste erlitten.Nach Daten, die eine Abgeordnete am Sonntag vorlegte, sind davon KB, Shinhan, Hana, Woori und NH NongHyup betroffen. Sie investierten in 782 Fällen in Immobilienmärkte im Ausland. Die Gesamtsumme liegt bei 20,38 Billionen Won (15,29 Milliarden Dollar).Die Investitionen wurden dabei getrennt von Finanzprodukten wie Immobilienfonds getätigt, die an Bankkunden verkauft werden.Am stärksten hat die Hana Financial Group mit 6,24 Billionen Won (4,7 Milliarden Dollar) investiert. Dahinter folgen die KB Financial Group mit 5,65 Billionen Won (4,2 Milliarden Dollar) und die Shinhan Financial Group mit 3,99 Billionen Won (knapp drei Milliarden Dollar).10,44 Billionen Won (7,83 Milliarden Won) flossen in Wertpapiere und Fonds. Der Buchwert beträgt aktuell 9,34 Billionen Won (sieben Milliarden Dollar). Das sind 1,1 Billionen Won (825 Millionen Dollar) weniger als das eingesetzte Kapital oder ein Verlust von 10,53 Prozent der Anlagesumme.Die Finanzaufsicht leitete vor kurzem eine intensivere Überwachung der Investitionen südkoreanischer Finanzunternehmen in Immobilienmärkte im Ausland ein.