Präsident Yoon trifft CEO von Netflix

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat sich am Samstag mit dem Co-CEO von Netflix, Ted Sarandos, getroffen.Wie die Sprecherin des Präsidialamtes Kim Soo-kyung am Sonntag mitteilte, lud Yoon Sarandos zum Mittagessen in seiner Residenz in Seoul.Yoon und Sarandos hätten über die Entwicklung eines kulturellen Bündnisses zwischen Südkorea und den USA durch die Verknüpfung koreanischer Inhalte mit globalen Plattformen der USA gesprochen, hieß es.Yoon dankte Netflix dafür, zügig und massiv in koreanische Produktionen zu investieren. Er bat, die Investitionen in K-Contents ständig zu erhöhen.Sarandos hatte während des USA-Besuchs von Yoon im vergangenen April angekündigt, dass Netflix in den nächsten vier Jahren 2,5 Milliarden Dollar in südkoreanische Produktionen investieren werde.