Militär will bei einem Ärztestreik Krankenhäuser für Allgemeinheit öffnen

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Militär will im Falle eines Ärztestreiks sein medizinisches Versorgungssystem für die Zivilbevölkerung zugänglich machen.Das teilte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Jeon Ha-kyu, am Montag vor der Presse mit.Sollten Ärzte streiken, wolle das Militär die Notaufnahmen von zwölf Militärkrankenhäusern, darunter das Hauptstadtkrankenhaus der Streitkräfte, für die Allgemeinheit öffnen und die Behandlung von Notfallpatienten unterstützen.Das Militär werde die ambulante Versorgung von zivilen Patienten und die Entsendung von Sanitätsoffizieren überprüfen, solange die Versorgung der Soldaten dadurch nicht eingeschränkt werde, hieß es weiter.Das Militär hatte zuvor Maßnahmen zur Unterstützung der medizinischen Versorgung für den Fall überprüft, dass Ärzte aus Protest gegen mehr Medizinstudienplätze tatsächlich in den Streik treten.Vizeverteidigungsminister Kim Seon-ho wird am Montagnachmittag das Sanitätskommando der Streitkräfte besuchen, um sich über die Vorbereitungen für die medizinische Notfallversorgung der Zivilbevölkerung und die Unterstützungsbereitschaft des Militärs zu informieren.