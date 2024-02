Hochschule in Kuba bietet ab März Koreanischunterricht an

Photo : YONHAP News

Eine Kunsthochschule in Kuba wird bald einen Koreanischunterricht einführen.Nach Angaben des Koreanischen Kulturzentrums und der Sprachschule in Kuba am Samstag (Ortszeit) wird das Instituto Superior de Arte (ISA) ab März probeweise Koreanischunterricht anbieten.Das ISA ist eine 1976 gegründete vierjährige Universität der Künste in Havanna.Angesichts der hohen Nachfrage nach dem Koreanisch-Lernen in Kuba ist das Institut seit Januar mit der dortigen Koreanischen Sprachschule in Kontakt gewesen, um den Sprachkurs vorzubereiten.Südkorea und Kuba nahmen am 14. Februar diplomatische Beziehungen auf. Auf die Einführung des Koreanischunterrichts an dem ISA richtet sich dementsprechend große Aufmerksamkeit.