Regierung will im Falle eines kollektiven Handelns von Ärzten Telemedizin vollständig zulassen

Premierminister Han Duck-soo hat eine vollständige Zulassung der Telemedizin im Falle eines kollektiven Handelns von Ärzten angekündigt.Die entsprechende Bemerkung machte der Premierminister am Montag zu Beginn eines Ministertreffens zur Reaktion auf die kollektive Aktion der Ärzte.Er betonte die Notwendigkeit zur Minimierung der Unannehmlichkeiten für die Bürger, falls es zu einer Versorgungslücke im Gesundheitswesen kommt.Han sagte, die Regierung werde dafür die Notaufnahmen in 409 staatlich ausgewiesenen medizinischen Einrichtungen rund um die Uhr betreiben. Damit solle eine reibungslose Notfallversorgung sichergestellt werden.Er wies auch darauf hin, dass die Regierung chirurgischen Eingriffen für Notfall- und schwerkranke Patienten Vorrang einräumen und ein System für die Versorgung mit lebenswichtigen Medikamenten einrichten werde.Die Regierung werde sich auch auf die Mobilisierung der Ärzte im öffentlichen Dienst und Militärärzte vorbereiten, sollte sich die Situation zuspitzen.Die Ärzte in der Facharztausbildung an großen Krankenhäusern hatten im Streit mit der Regierung wegen höherer Zulassungsquoten an den medizinischen Hochschulen eine Massenkündigung angekündigt.