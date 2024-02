Außenminister Cho nimmt an G20-Außenministertreffen in Brasilien teil

Photo : YONHAP News

Außenminister Cho Tae-yul nimmt am Treffen der Außenminister der G20 in Brasilien teil.Das Außenministerium teilte mit, dass Cho am Montag aufgebrochen sei, um am G20-Treffen im brasilianischen Rio de Janeiro am Mittwoch und Donnerstag teilzunehmen.Dabei werden die Rolle der G20 bei geopolitischen Fragen und die Reform der Global Governance thematisiert.Cho werde erstmals seit seinem Amtsantritt mit Amtskollegen der führenden Länder zu Gesprächen zusammenkommen.Berichten zufolge wird auch ein Außenministertreffen zwischen Südkorea, den USA und Japan koordiniert. Dabei könnte ein möglicher Dialog zwischen Nordkorea und Japan zur Sprache kommen.