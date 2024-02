Verbraucherstimmung verbessert sich zweiten Monat in Folge

Photo : YONHAP News

Die Verbraucherstimmung in Südkorea hat sich den zweiten Monat in Folge verbessert.Nach Angaben der Zentralbank Bank of Korea am Dienstag stand der Konsumklimaindex (CCSI) im Februar bei 101,9. Das sind 0,3 Punkte mehr als im Monat davor.Für den Konsumklimaindex CCSI werden sechs Schlüsselindikatoren zusammengefasst. Ein Wert über 100 bedeutet, dass die Zahl der Optimisten überwiegt.Die Zentralbank führte das Ergebnis auf die Verlangsamung der Inflation und die Erholung der Exporte zurück.Der Teilindex für die Konjunkturaussichten rutschte um einen Punkt auf 80 ab, der Teilindex zur Einschätzung der künftigen Wohnungspreise blieb unverändert bei 92.Die erwartete Inflation, die von den Verbrauchern erwartete Inflationsrate für die nächsten zwölf Monate, lag bei drei Prozent.