Seoul bekundet Beileid zum Tod von Kreml-Kritiker Alexej Nawalny

Photo : KBS News

Die südkoreanische Regierung hat ihr Beileid zum plötzlichen Tod des russischen Regimekritikers Alexej Nawalny ausgesprochen.Man trauere um Nawalny, der für die liberale Demokratie in Russland gekämpft habe, teilte ein Beamter des Außenministeriums am Montag mit. Er forderte eine gründliche und transparente Untersuchung zu seinem plötzlichen Tod.Nawalny, der größte Widersacher des russischen Präsidenten Wladimir Putin, starb am 16. Februar in einem Straflager im Autonomen Kreis der Jamal-Nenzen in Sibirien.Die russische Regierung hat seine Todesursache nicht bekannt gemacht und auch nicht, wo sich sein Leichnam befindet.In Russland kam es an vielen Orten zu Gedenkveranstaltungen für den Putin-Kritiker. Laut der dortigen Menschenrechtsorganisation OVO-info wurden bisher mehr als 400 Trauernde von der Polizei festgenommen.