Nordkoreanische Delegationen besuchen Russland

Photo : YONHAP News

Mehrere von hohen nordkoreanischen Beamten angeführte Delegationen sind nach Russland gereist.Eine vom Minister für Information und Handel, Ju Yong-il, geleitete Delegation sei am Montag nach Russland aufgebrochen, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag. Sie werde an einem Forum zur Informationstechnologie in Moskau teilnehmen.Eine von Vizefischereiminister Son Song-kuk angeführte Delegation sei ebenfalls nach Russland abgereist, um einer Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses für die Kooperation im Fischereisektor beizuwohnen. Das Sportministerium habe eine Abordnung unter Leitung von Vizeminister O Kwang-hyok geschickt, um ein Protokoll über den bilateralen Sportaustausch im Jahr 2024 zu unterzeichnen, hieß es.Nach weiteren Angaben kehrte eine Delegation der herrschenden Arbeiterpartei am Montag von einem Besuch in Russland zurück. Kim Su-gil, Delegationsleiter und Chefsekretär des Stadtkomitees Pjöngjang der Arbeiterpartei, hatte dort mehrere russische Politiker getroffen, darunter den stellvertretenden Leiter des Sicherheitsrates der Russischen Föderation, Dmitri Medwedew. Dieser gilt als enger Vertrauter von Präsident Wladimir Putin.Seit dem bilateralen Spitzentreffen im vergangenen September pflegen Nordkorea und Russland nicht nur im Militärbereich einen engen Austausch, sondern auch in vielen anderen Bereichen, darunter Politik, Wirtschaft, Kultur und Tourismus.