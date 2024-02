165 koreanische Unternehmen nehmen am MWC 2024 teil

Photo : YONHAP News

165 südkoreanische Unternehmen werden am Mobile World Congress (MWC) 2024 teilnehmen.Das gab der Koreanische Branchenverband für Informations- und Kommunikationstechnologie (KICTA) am Montag bekannt.101 große, mittlere und kleine Unternehmen, darunter Samsung Electronics und KT, sowie 64 Startup-Unternehmen werden dort vertreten sein.Der KICTA, die Koreanische Behörde für Handels- und Investitionsförderung (KOTRA), und der Koreanische Verband für Internationalen Handel (KITA) werden einen Korea-Pavillon betreiben.Die weltgrößte Mobilfunkmesse in Barcelona findet dieses Jahr vom 26. bis 29. Februar statt.