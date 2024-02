71 Prozent der Assistenzärzte von 100 Lehrkrankenhäusern reichen Kündigungsschreiben ein

Photo : YONHAP News

Etwa 7.800 Assistenzärzte von 100 führenden Lehrkrankenhäusern in Südkorea haben bisher ihren Arbeitsplatz verlassen.Der Zweite Vizegesundheitsminister Park Min-soo gab am Mittwoch bekannt, dass mit Stand 22 Uhr am Dienstag 8.816 Assistenzärzte von 100 Lehrkrankenhäusern, und damit 71,2 Prozent der dort in der Ausbildung befindlichen Ärzte, ihr Kündigungsschreiben abgegeben hätten. Keine der Kündigungen sei akzeptiert worden. 7.813 Assistenzärzte oder 63,1 Prozent hätten den Arbeitsplatz verlassen.Das Gesundheitsministerium forderte nach eigenen Angaben weitere 5.397 Nachwuchsmediziner zur Rückkehr zur Arbeit auf, nachdem ihr Fernbleiben vom Arbeitsplatz bestätigt worden war.Wie festgestellt wurde, kommt es inzwischen in den meisten Krankenhäusern zu Kündigungen von Assistenzärzten.Laut einem für die Notfallreaktion zuständigen Beamten des Gesundheitsministeriums wurden beim Melde- und Unterstützungszentrum für Schäden durch kollektives Handeln von Ärzten mit Stand Dienstagabend 58 weitere Schadensfälle gemeldet. Es geht hauptsächlich um einseitige Terminabsagen und die Verschiebung von Operationen auf unbestimmte Zeit.Vizegesundheitsminister Park teilte auch mit, dass die Regierung gemeinsam mit den Leitern von 97 öffentlichen medizinischen Einrichtungen im Land das Notdienstsystem intensiv unter die Lupe genommen habe, um Unbequemlichkeiten für die Bevölkerung aufgrund kollektiven Handelns von Assistenzärzten möglichst gering zu halten.Alle öffentlichen Gesundheitseinrichtungen planten, das System zur Notfallversorgung rund um die Uhr im Einsatz zu haben und die Aufrechterhaltung der Grundversorgung durch eine Umbesetzung des Personals anzustreben. Auch wollten sie länger geöffnet haben, hieß es.