Politik Präsident Yoon stellt Wiederbelebung der Kernenergieentwicklung in Aussicht

Staatspräsident Yoon Suk Yeol will die nationale Kernenergieentwicklung umfangreich unterstützen.



Im laufenden Jahr werde die Kernenergieindustrie über deren Normalisierung hinaus zu einem erneuten Aufschwung geführt, sagte Yoon bei seinem Besuch in Changwon, wo viele Unternehmen aus dem Bereich angesiedelt sind.



Er bekräftigte, dass er seit seinem Amtsantritt stets die Kernenergiepolitik als eine der wichtigsten Aufgaben betrachtet hat. Er habe beim ersten Besuch nach dem Amtsantritt sehr schockiert feststellen müssen, dass die gesamte regionale Industrie wegen einer nutzlosen Politik zum Atomausstieg vom Aussterben bedroht war.



Yoon übte mit seinen Aussagen heftige Kritik am Kurs der Vorgängerregierung für den Atomausstieg.



Die Regierung werde den Kernenergieunternehmen mit Aufträgen im Wert von 3,3 Billionen Won und Sonderdarlehen in Höhe von einer Billion Won unter die Arme greifen, versprach Yoon. Auch Steuererleichterungen für Investitionen in Forschung und Entwicklung werde es geben, hieß es weiter.