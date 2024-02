Nordkorea und Russland unterzeichnen Protokoll zum Sportaustausch

Photo : YONHAP News

Nordkorea und Russland haben ein Protokoll zum Sportaustausch unterzeichnet.Das berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS am Donnerstag.Das Protokoll wurde am Mittwoch vom russischen Sportminister Oleg Matytsin und dem nordkoreanischen Vize-Sportminister O Kwang-hyok unterzeichnet, berichtete TASS unter Berufung auf das Sportministerium in Moskau.Die Zusammenarbeit umfasst Seminare, Trainingskurse und ein gemeinsames Training in Sportarten wie unter anderem Rhythmische Sportgymnastik, Fußball, Synchronschwimmen, Eiskunstlauf und Taekwondo.Russland hat Nordkorea laut dem Bericht außerdem zu den BRICS-Spielen und Weltfreundschaftsspielen in diesem Jahr eingeladen.Beide Länder hatten im Anschluss an ihr Gipfeltreffen im September letzten Jahres ihre Kooperation ausgeweitet.Zuletzt sorgten vor allem Berichte für Aufsehen, nach denen Nordkorea Russland Waffen und Munition für den Krieg in der Ukraine lieferte. Als Gegenleistung soll Pjöngjang Waffentechnologie erhalten haben.