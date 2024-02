Kultur KCC verhängt Geldbuße gegen Twitch wegen Stopp von VoD-Diensten in Südkorea

Die südkoreanische Rundfunkaufsicht hat der Streaming-Plattform Twitch eine Geldbuße wegen des Stopps von Video-on-Demand-Diensten in Südkorea auferlegt.



Die Koreanische Kommunikationskommission (KCC) erteilte am Freitag nach der Anhörung von Twitch eine Abhilfeanordnung und verhängte eine Geldbuße in Höhe von 435 Millionen Won (327.000 Dollar). Eine weitere Zahlung von 15 Millionen Won (11.300 Dollar) wird ebenfalls verlangt.



Twitch hatte im September 2022 die Streaming-Videoqualität in Südkorea auf 720p (HD) begrenzt. Im Dezember jenes Jahres stellte die Plattform den Dienst zum Ansehen von VoD ein, im Februar 2023 den zur Erstellung von VoD.



Die KCC betrachtete die Einstellung der VoD-Dienste als Verstoß gegen das Gesetz über Telekommunikationsgeschäfte, mit dem die Interessen der Nutzer erheblich beeinträchtigt wurden.



Nach dem Beschluss der KCC muss Twitch binnen einem Monat vier Tage lang bekannt geben, dass eine Abhilfeanordnung erteilt worden sei. Innerhalb von zehn Tagen muss ein Umsetzungsplan für Abhilfemaßnahmen vorgelegt werden.



Twitch will sich am 27. Februar aus dem südkoreanischen Markt zurückziehen. Diesbezüglich forderte die Kommission, im Falle einer künftigen Wiederaufnahme des Service im Land binnen einem Monat mit ihr zu beraten und Maßnahmen für die Verhinderung eines ähnlichen Falls auszuarbeiten.