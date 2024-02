Nuklearunterhändler der USA und Chinas führen erstmals Gespräche

Photo : YONHAP News

Die Chefunterhändler der USA und Chinas für die nordkoreanische Nuklearproblematik haben über die Lage auf der koreanischen Halbinsel gesprochen.Laut Angaben des chinesischen Außenministeriums am Freitag führte der Sonderbeauftragte der chinesischen Regierung für Angelegenheiten der koreanischen Halbinsel, Liu Xiaoming, am Donnerstag ein Videogespräch mit der Hohen Beamtin für Nordkorea im US-Außenministerium, Jung Pak.Liu habe die Grundsätze und die Position Chinas in der Frage der koreanischen Halbinsel erläutert, hieß es. Ihm zufolge liege es im gemeinsamen Interesse der Region und der internationalen Gemeinschaft, Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel zu erhalten und den Prozess einer politischen Lösung der Halbinsel-Frage voranzutreiben.Nach weiteren Angaben sagte er auch, China werde weiterhin eine konstruktive Rolle bei der Unterstützung der Suche nach einer politischen Lösung der Halbinsel-Frage spielen.Jung Pak habe gesagt, dass die USA die Rolle Chinas beim Umgang mit der Halbinsel-Frage schätzten und hofften, mit China in dieser Hinsicht zu kommunizieren und zu kooperieren. Beide Seiten einigten sich demnach, in der Halbinsel-Frage in Kontakt zu bleiben.Es war das erste Videotreffen zwischen Pak und Liu. Ein Präsenztreffen kam noch nicht zustande.