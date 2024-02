Umfrage: Zustimmung zu Präsident Yoon erholt sich auf 40-Prozent-Marke

Photo : YONHAP News

Der Zustimmungswert für Präsident Yoon Suk Yeol hat laut am Montag veröffentlichten Umfrageergebnissen erstmals seit etwa acht Monaten wieder die 40-Prozent-Marke übertroffen.Realmeter befragte vom 19. bis 23. Februar landesweit 2.504 Personen ab 18 Jahren. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 2,0 Prozentpunkten.41,9 Prozent der Befragten bewerteten Yoons Arbeit positiv. Das sind 2,4 Prozentpunkte mehr als bei der letzten Umfrage, die vom 13. bis 16. Februar durchgeführt wurde.Die Zustimmung zu Yoon ist die vierte Woche in Folge gestiegen. Erstmals seit der fünften Juniwoche letzten Jahres kletterte sie wieder über 40 Prozent.54,8 Prozent, damit 2,4 Prozentpunkte weniger als beim letzten Mal, sagten, dass Yoon eine schlechte Arbeit abliefere.Realmeter führte die Erholung auf die 40-Prozent-Marke darauf zurück, dass die jüngsten Schritte zur regionalen Entwicklung, darunter die angekündigte Deregulierung in Bezug auf Grüngürtel, und die geplante Erhöhung der Zahl der Medizinstudienplätze bei immer mehr Menschen Zustimmung gefunden hätten.Bei einer Umfrage zur Zustimmung zu politischen Parteien verbesserte sich die regierende Partei Macht des Volks gegenüber dem letzten Mal um 4,4 Prozentpunkte auf 43,5 Prozent. Die oppositionelle Minjoo-Partei verlor 0,7 Prozentpunkte und kam auf 39,5 Prozent.Befragt wurden am 22. und 23. Februar landesweit 1.002 Menschen ab 18 Jahren. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten.