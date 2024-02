Dirigentin Yang Yura wird Erste Kapellmeisterin der Oper Leipzig

Photo : YONHAP News

Die koreanische Dirigentin Yang Yura wird die Erste Kapellmeisterin an der Oper Leipzig.Die Oper Leipzig gab auf ihrer Website bekannt, dass Yang den Posten ab der Spielzeit 2024/25 übernehme.Yang absolvierte ihr Dirigierstudium an der Hochschule für Musik Detmold und der Hochschule für Musik und Theater München. In der Spielzeit 2018/19 war sie am Theater Kiel als Kapellmeisterin tätig und dirigierte unter anderem „Die Zauberflöte“ und „Don Giovanni“. Nach dem Engagement als Stellvertretende Generalmusikdirektorin am Theater Aachen in der Spielzeit 2019/20 ist sie derzeit die Erste Koordinierte Kapellmeisterin am Badischen Staatstheater Karlsruhe.