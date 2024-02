Steven Yeun bei Screen Actors Guild Awards ausgezeichnet

Photo : YONHAP News

Der koreanisch-amerikanische Schauspieler Steven Yeun ist bei den US-amerikanischen Screen Actors Guild (SAC) Awards ausgezeichnet worden.Bei der 30. Verleihung der SAC-Awards am Sonntag (Ortszeit) in Los Angeles gewann Yeun für seine Rolle in der Netflix-Serie „Beef“ den Preis für den besten Darsteller in einem Fernsehfilm oder einer limitierten Serie.Er war zuvor bei den Golden Globe Awards, den Emmy Awards und den Critics Choice Awards als bester Hauptdarsteller geehrt worden.Bei den diesjährigen SAC-Awards gingen insgesamt vier Auszeichnungen an „Beef“, darunter der Preis für die beste Darstellerin in einem Fernsehfilm oder einer limitierten Serie an Ali Wong.„Beef“ wurde vom koreanisch-amerikanischen Regisseur Lee Sung-jin geschrieben und inszeniert.