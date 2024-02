MWC Barcelona startet heute

Photo : YONHAP News

Der Mobile World Congress (MWC) 2024 in Barcelona wird am heutigen Montag um 17 Uhr koreanischer Zeit eröffnet.Die weltgrößte Mobilfunkmesse findet dieses Jahr bis 29. Februar zum Thema „Future First“ statt. Über 2.400 Unternehmen aus etwa 200 Ländern präsentieren dabei neueste Technologien und Hardware in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Halbleiter, Mobilität und Gesundheit.Aus Südkorea nehmen 165 Unternehmen daran teil, darunter 101 große, mittlere und kleine Unternehmen sowie 64 Start-ups.Der Mobilfunkanbieter KT setzt den Fokus seiner Ausstellung auf „Next 5G“ und „AI Life“. Die Firma präsentiert ein intelligentes Verkehrssystem für die urbane Luftmobilität (UAM) und verschiedene technologische Beispiele der Anwendung der Hyperscale-KI.SK Telecom stellt ein auf die Telekommunikationsbranche spezialisiertes Sprachmodell (LLM) vor.Samsung Electronics zeigt zum ersten Mal den Galaxy Ring, Gesundheits-Wearable in Ringform.