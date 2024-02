Photo : YONHAP News

Der Hauptindex Kospi hat am Montag 0,77 Prozent auf 2.647,08 Zähler verloren.Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap hatten die Anleger stärkere Maßnahmen der Regierung für eine Steigerung von Unternehmenswerten erwartet.Der Kospi habe sich stärker abwärts bewegt, da die Anleger mit dem "Value up"-Programm der Regierung enttäuscht gewesen seien, wurde Lee Jae-won von Shinhan Securities von Yonhap zitiert. Auch fehle es dem vorgelegten Plan an Details, fügte er hinzu.