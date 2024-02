Nordkorea schickt Delegation zu Weltjugendfestival in Russland

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat eine Delegation zum Weltjugendfestival 2024 in Russland geschickt.Dies meldete die russische Nachrichtenagentur RIA Novosti am Montag (Ortszeit) unter Berufung auf die russische Botschaft in Pjöngjang.Die nordkoreanische Delegation werde im Rahmen des Weltjugendfestivals, das vom 1. bis 7. März in Sotschi stattfindet, über Möglichkeiten zur Kooperation zwischen nordkoreanischen und russischen Jugendorganisationen diskutieren.Am selben Tag reiste auch die nordkoreanische Jugend-Volleyballmannschaft der Frauen nach Wladiwostok ab.Auf Einladung von Oleg Kozemyako, dem Gouverneur der russischen Region Primorje, werden sie an einem gemeinsamen Training und Freundschaftsspielen mit russischen Teams teilnehmen.