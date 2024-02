Präsidialamt: Yoon wird Unabhängigkeitsbewegung in Bildung und Kultur hervorheben

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol wird in seiner Rede zum Tag der Bewegung des ersten März offenbar die Unabhängigkeitsbewegung Koreas in den Bereichen Bildung und Kultur in den Vordergrund rücken.Das teilte ein Beamter des Präsidialamtes der Nachrichtenagentur Yonhap am Dienstag am Telefon mit. Die Unabhängigkeitsbewegung in den Bereichen Bildung und Kultur sei vergleichsweise wenig gewürdigt worden. Yoon wolle eine ausgewogene Einschätzung zur Unabhängigkeitsbewegung präsentieren.Von Interesse ist, ob und inwieweit die Aktivitäten des ehemaligen Präsidenten Rhee Syngman erwähnt werden, der sich auf diplomatischem Gebiet für die Unabhängigkeit Koreas eingesetzt hatte.Die Bewegung des ersten März habe auf dem Geist der liberalen Demokratie beruht, die damals ein weltweiter Trend gewesen sei. In Korea habe es eine diplomatische Unabhängigkeitsbewegung mit Ex-Präsident Rhee im Zentrum gegeben, hieß es.Wie verlautete, werde Yoon in seiner Ansprache erneut bekräftigen, dass es sich bei der Unabhängigkeitsbewegung der Koreaner um eine Gründungsbewegung für eine liberale Demokratie gehandelt habe. Er werde fordern, auf dieser Grundlage einen Weg für die Zukunft zu suchen.