Gesundheitsministerium unternimmt erste rechtliche Schritte gegen protestierende Ärzte

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat am Dienstag erste rechtliche Schritte gegen die protestierenden Ärzte unternommen.Vor gut einer Woche hatten Assistenzärzte massenweise gekündigt, weil sie eine Erhöhung der Zahl der Medizinstudienplätze ablehnen.Das Ministerium für Gesundheit und Wohlfahrt zeigte bei der Polizei fünf Ärzte an, die Mitglied im größten Medizinerverband Korea Medical Association sind. Demnach werden Ermittlungen wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Gesetz zum Medizinbereich und Behinderung der Justiz verlangt, teilten mit dem Vorgang vertraute Beamte mit.Insgesamt rund 9.000 in der Ausbildung befindliche Ärzte hatten ihre Stellen an Unikliniken aufgegeben, weil künftig 2.000 Medizinstudierende mehr an den Hochschulen aufgenommen werden sollen.Die Gesundheitsversorgung hat unter dem Ausstand zu leiden. Die Regierung hatte zunächst ein Ultimatum bis zum morgigen Donnerstag gestellt und mit rechtlichen Schritten gedroht.Kehren die Ärzte bis Donnerstag nicht in die Kliniken zurück, soll auch ihre Approbation ruhen.