Streit um mehr Medizinstudienplätze: Regierung weist Vorschlag von Medizinhochschulen zurück

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat im Streit um die Erhöhung der Zahl der Medizinstudienplätze einen Vorschlag von Medizinhochschulen zurückgewiesen.Die Vereinigung der Dekane der 40 Medizinfakultäten hatte gefordert, dass die Zahl der Studienplätze im Fach Medizin um 350 statt 2.000 erhöht wird.Ein Beamter des Präsidialamtes reagierte darauf am Mittwoch vor der Presse mit dem Hinweis, dass nach der Verfassung und den Gesetzen die letzte Entscheidung über die Versorgung des Gesundheitswesens mit Arbeitskräften bei der Regierung liege.Zwar würde man sich Meinungen aus dem Gesundheitssektor anhören, die Frage sei aber grundsätzlich nicht verhandelbar, sagte der Beamte.Auch wurde in Zweifel gezogen, ob die Koreanische Ärztekammer wie behauptet die gesamten medizinischen Kreise repräsentiere. Denn große Krankenhäuser sähen sich nicht durch KMA repräsentiert.KMA leistet erbitterten Widerstand gegen die von der Regierung angekündigte Erhöhung der Zahl der Medizinstudienplätze. Organisationen von Assistenzärzten, Ärzten und Professoren vertreten in dieser Angelegenheit aber unterschiedliche Meinungen. Aus Regierungskreisen heißt es daher, man wisse nicht, wer der richtige Ansprechpartner sei.Man bitte bei Kontakten hinter verschlossenen Türen, dass die medizinischen Kreise Meinungen von repräsentativen Mitgliedern zusammentragen und Vorschläge unterbreiten sollten, sagte der Beamte weiter. Es sei aber schon schwierig, einen Dialog mit Assistenzärzten zustande zu bringen.