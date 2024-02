Minjoo-Partei wegen Kandidaten für Parlamentswahlen gespalten

Photo : YONHAP News

In der oppositionellen Minjoo-Partei DP hat sich der Streit um Kandidatennominierungen für die Parlamentswahlen im April zugespitzt.In dem Streit stehen sich Anhänger des ehemaligen Präsidenten Moon Jae-in und des aktuellen Parteivorsitzenden Lee Jae-myung gegenüber. Für neuen Zündstoff sorgte die Entscheidung der Partei am Dienstag, Im Jong-seok nicht in dem von ihm gewünschten Wahlkreis in Seoul zu nominieren. Im war zur Regierungszeit von Moon Stabschef im Präsidialamt und steht diesem besonders nahe.Einige Abgeordnete, die nicht zur Gruppe um Lee gehören, traten aus Protest gegen die Aufstellung bestimmter Kandidaten aus der Partei aus. Seol Hoon erklärte auf einer Pressekonferenz am Mittwoch seinen Parteiaustritt. Zuvor hatten drei Abgeordnete, darunter die Vizepräsidentin der Nationalversammlung, Kim Young-joo, die Partei verlassen.Im forderte am Mittwoch die Parteiführung auf, die Entscheidung über seine Nominierung zu überdenken. Er wolle zuerst die Antwort der Parteiführung abwarten und dann seine Entscheidung bekannt geben.Der Ausschuss für die Nominierung von Kandidaten wird voraussichtlich auch den Abgeordneten Hong Young-pyo, eine Schlüsselfigur in der Pro-Moon-Gruppe, nicht aufstellen.Hong warf in einem Radioprogramm der Parteiführung vor, sich bei der Kandidatennominierung auf die Beurteilung der Regierung Moon, der Pro-Moon-Gruppe und der Lee-kritischen Gruppe zu konzentrieren.Der Abgeordnete Yoon Young-chan, der in der Regierung Moon im Präsidialamt für Kommunikationsfragen zuständig war, sprach von der Vollendung einer Partei Lee Jae-myungs.Die Parteiführung weist Kritik am Nominierungsprozess zurück und sieht in dem Prozess keine Probleme.