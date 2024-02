VOA: Deutsche Delegation inspiziert Botschaftsgebäude in Pjöngjang

Photo : YONHAP News

Eine Delegation des deutschen Außenministeriums überprüft laut einem Radiobericht den Zustand der deutschen Botschaft in Pjöngjang.Die Botschaft wurde vor vier Jahren wegen der Corona-Pandemie vorübergehend geschlossen.Der US-Auslandssender Voice of America (VOA) meldete am Mittwoch unter Berufung auf einen Sprecher des deutschen Außenministeriums, dass die Delegation mehrere Tage in Pjöngjang bleiben werde.Es handele sich nach Angaben des Sprechers nicht um Vorbereitungen für eine Wiedereröffnung der Botschaft. Die technische Reise sei in enger Zusammenarbeit mit Partnerländern, darunter solchen in der Region, arrangiert worden, zitierte VOA den Sprecher.Laut Berichten in Südkorea sei auch mit dem Außenministerium in Seoul über den Besuch gesprochen worden.Es ist das erste Mal, dass über die Ankunft einer Diplomaten-Delegation eines westlichen Landes in Nordkorea berichtet wurde, seit das Land im Januar 2020 seine Grenzen wegen der Corona-Pandemie dichtgemacht hatte.