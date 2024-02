Politik „FML“ von Seventeen das weltweit meistverkaufte Musikalbum im vergangenen Jahr

Die K-Pop-Band Seventeen hat die Liste der weltweit meistverkauften Musikalben im vergangenen Jahr angeführt.



Der Weltverband der Phonoindustrie IFPI veröffentlichte am Dienstag (Ortszeit) die globalen Album-Charts 2023. Demnach wurde das Minialbum „FML“ der 13-köpfigen Gruppe 6,27 Millionen Mal verkauft und rangierte auf Platz eins.



Auf Platz zwei landete „★★★★★” (5-Star) der K-Pop-Gruppe Stray Kids. Dahinter folgten „One Thing At A Time“ von Morgan Wallen und „Midnights“ von Taylor Swift.



An sechster Stelle lag „ISTJ“ von NCT Dream. „Seventeenth Heaven“ von Seventeen und “Rock-Star” von Stray Kids belegten jeweils den achten und den neunten Platz.



Fünf der zehn erfolgreichsten Alben stammen von K-Pop-Gruppen.



Im IFPI sind über 8.000 Tonträgerunternehmen in der Welt Mitglied. Seine globalen Album-Charts werden anhand der Anzahl der verkauften physischen Tonträger, der Downloads sowie Audio- und Video-Streams erstellt.