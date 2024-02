Präsident Yoon bat CEO von Meta um Kooperation mit koreanischen Unternehmen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat am Donnerstag Mark Zuckerberg, CEO von Meta Platforms, empfangen.Während ihres 30-minütigen Treffens sprachen beide über Visionen für die Schaffung digitaler KI-Ökosysteme und Kooperationsmöglichkeiten zwischen Meta und koreanischen Unternehmen.Yoon rief dazu auf, mit den international konkurrenzfähigsten koreanischen Unternehmen zu kooperieren. Er wies dabei auf die führende Position koreanischer Firmen im globalen Markt für Speicher, die für KI-Systeme unerlässlich seien, hin.Wie verlautete, habe der Facebook-Gründer gesagt, dass Samsung Electronics als riesiges Foundry-Unternehmen eine sehr wichtige Position in der Weltwirtschaft habe. Dies könne ein wichtiger Punkt in der Zusammenarbeit mit Samsung sein.Yoon antwortete laut einem Beamten, es werde bereits Regierungsunterstützung in Bereichen geleistet, in die Samsung Electronics investieren könne.Zuckerberg war am Dienstag zu einem dreitägigen Besuch in Südkorea eingetroffen. Während seines ersten Südkorea-Besuchs seit über neun Jahren hat er sich mit koreanischen Unternehmern getroffen, darunter dem Vorsitzenden von Samsung Electronics, Lee Jae-yong, und dem CEO von LG Electronics, Cho Joo-wan. Auch traf er Chefs von Start-ups im Bereich KI und XR (erweiterte Realität) sowie Entwickler.