KBS-Umfrage zu Parlamentswahlen: Regierungspartei und Opposition liegen Kopf an Kopf

Photo : KBS News

40 Tage vor den Parlamentswahlen zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden großen Parteien ab.Das ergab eine Umfrage von KBS.39 Prozent der 3.003 befragten Wahlberechtigten wollen die Regierungspartei Macht des Volkes (PPP) wählen, während 36 Prozent die größte Oppositionspartei Minjoo unterstützen.Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 1,8 Prozent.In der Hauptstadt Seoul kommt die regierende PPP auf zehn Prozentpunkte mehr Zustimmung als die oppositionelle Minjoo-Partei. Die Minjoo-Partei wird überwiegend von Wählern in ihren Vierzigern unterstützt, während sich Menschen in ihren Sechzigern und Siebzigern mehrheitlich auf die Seite der Regierungspartei stellen.Bei den Befragten in ihren Fünfzigern büßte die Opposition deutlich an Beliebtheit ein. Noch vor zehn Tagen hatte der Anteil der Minjoo-Befürworter verglichen mit der PPP um 15 Prozentpunkte höher gelegen. In der aktuellen Umfrage beträgt der Unterschied lediglich vier Prozentpunkte.Die Umfrage wurde im Auftrag von KBS vom Meinungsforschungsunternehmen Hankook Research durchgeführt. 3.003 Wahlberechtigte wurden dafür vom 25. bis 27. Februar am Telefon befragt.