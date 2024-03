Politik Nordkorea im Freiheitsindex weiter am unteren Ende

Nordkorea steht in einem jährlich ermittelten globalen Freiheitsindex weiter am unteren Ende.



Nordkorea habe so wie im letzten Jahr drei von 100 möglichen Punkten erhalten, steht im Bericht „Freedom in the World 2024“, den die in Washington ansässige Menschenrechtsorganisation Freedom House am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichte.



In der Kategorie „politische Rechte“ bekam Nordkorea null Punkte. Bei den „bürgerlichen Freiheiten“ erhielt das Land drei Punkte.



Lediglich Syrien, Südsudan und Turkmenistan erhielten eine geringere Punktzahl als Nordkorea. Eritrea kam ebenfalls insgesamt auf drei Punkte.



Südkorea erhielt 83 Punkte und wurde als „frei“ eingestuft.