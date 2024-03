DP-geführte Satellitenpartei für Listenwahl gegründet

Photo : YONHAP News

Eine Satellitenpartei des Oppositionslagers, einschließlich der Minjoo-Partei DP, ist am Sonntag gegründet worden.Beim Gründungsparteitag wählte die Partei „Demokratische Union“ den Abgeordneten Yoon Young-deok von der DP und seine Parteikollegin Baek Seung-a, eine ehemalige Lehrerin, zu ihren Co-Vorsitzenden.DP-Chef Lee Jae-myung sagte, die Gründung der Partei stelle den Ausgangspunkt für den Zusammenhalt all derjenigen dar, die gemeinsame Ziele für ein besseres Leben der Bürger und eine hoffnungsvolle Zukunft des Landes hätten. Man müsse die Parlamentswahlen unbedingt gewinnen, von denen das Schicksal des Landes abhänge.Im Heon-young, Leiter des Zentrums für historische Wahrheit und Gerechtigkeit, sagte, dass bisher keine demokratische Partei daran gedacht habe, sich mit einer progressiven Koalition zusammenzuschließen. Der Vorsitzende Lee Jae-myung habe jetzt das zustande gebracht, was die früheren demokratischen Parteien hätten tun sollen und worauf die ganze Nation gehofft habe.Die Satellitenpartei will bei den Parlamentswahlen im April 30 Listenkandidaten aufstellen. Die kleine Oppositionspartei Jinbodang und eine Koalitionspartei von anderen kleinen progressiven Parteien werden jeweils drei Kandidaten ins Rennen schicken. Eine Gruppe von Vertretern der Zivilgesellschaft wird vier Kandidaten aufbieten. Die DP wird die restlichen 20 Kandidaten nominieren.