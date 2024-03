Von Ex-Justizminister Cho Kuk geführte Partei gegründet

Photo : YONHAP News

Eine vom ehemaligen Justizminister Cho Kuk geführte politische Partei ist gegründet worden.Die „Cho Kuk Innovationspartei“ hielt am Sonntag ihren Gründungsparteitag unter dem Motto „Frühzeitiges Ende der Diktatur der Staatsanwaltschaft und Wiederherstellung der Werte einer demokratischen Republik“ ab.Cho wurde dabei zum Parteivorsitzenden gewählt. In seiner Rede sagte er, er entschuldige sich bei den Bürgern dafür, als Verantwortlicher für die Reform der Staatsanwaltschaft in der Regierung Moon Jae-in das Gezappel politischer Staatsanwälte und die Entstehung einer Republik der Staatsanwaltschaft nicht verhindert haben zu können.Cho präsentierte als Versprechen seiner Partei die Übertragung der Befugnisse des Rechnungshofs BAI auf die Nationalversammlung und die Aufhebung der monopolistischen Befugnisse der Staatsanwaltschaft.