Sopranistin Jo Sumi ruft internationalen Gesangswettbewerb ins Leben

Photo : YONHAP News

Die koreanische Sopranistin Jo Sumi ruft einen internationalen Gesangswettbewerb ins Leben.Nach Angaben der Organisatoren am Dienstag wird die erste Auflage des „Sumi Jo International Singing Competition“ vom 7. bis 13. Juli im Schloss La Ferté-Imbault in Frankreich stattfinden.Es ist das erste Mal, dass Jo einen Wettbewerb in ihrem Namen veranstaltet. Es ist zudem beispiellos in der Geschichte der klassischen Musik Koreas, dass ein nach einem koreanischen Musiker benannter internationaler Wettbewerb im Ausland ausgetragen wird.Der Internationale Sumi Jo-Gesangswettbewerb wird alle zwei Jahre veranstaltet. Ziel ist es, potenzielle Stars der klassischen Musik zu entdecken und künftigen Opernstars die Gelegenheit zu geben, sich zu präsentieren.Bewerben können sich Studierende im Fach Gesang im Alter von 18 bis 32 Jahren.Jo sagte, man werde talentierten Musikern nicht nur ermöglichen, sich durch den Wettbewerb auf der Weltbühne einen Namen zu machen, sondern sie bei ihren Aktivitäten auch unterstützen.