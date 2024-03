Photo : YONHAP News

Die für Atomgespräche mit Nordkorea zuständige US-Beamtin Jung Pak hat auf die Notwendigkeit von "Zwischenschritten" auf dem Weg zur Denuklearisierung des kommunistischen Landes hingewiesen.Eine Denuklearisierung könne nicht über Nacht geschehen, sagte sie am Dienstag bei einer Veranstaltung der Denkfabrik Carnegie Stiftung für Internationalen Frieden in Washington.Sie war zu Details von etwaigen Zwischenschritten gefragt worden, die am Montag die Abteilungsleiterin für Ostasien und Ozeanien im nationalen Sicherheitsrat, Mira Rapp-Hooper, ins Gespräch gebracht hatte.Ihre Bemerkungen hatten Spekulationen ausgelöst, dass die USA ihre Politik gegenüber Nordkorea flexibler gestalten könnten.Pak wurde daher gefragt, ob Zwischenschritte eine Einfrierung von Nordkoreas Atomwaffen im Gegenzug für Sanktionslockerungen bedeuten könnten. Auch wollten Reporter wissen, wie die USA sicherstellen wollen, dass die Zwischenschritte nicht als letzter Schritt enden.Pak sagte, dass mit einer Vielzahl von Waffen umgegangen werden müsse, nämlich ballistische Rakete mit Feststoffantrieb, taktische Nuklearwaffen, Überschallwaffen und Unterwasserdrohnen. Es gebe daher viel Arbeit, die nicht über Nacht erledigt werden könne.Offenbar gilt dies als Hinweis darauf, dass über diese Waffen parallel zu oder vor möglichen Verhandlungen über Nordkoreas Nuklearprogramme gesprochen werden müsste.