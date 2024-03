IAEA sieht weiter Anzeichen für Betrieb des Leichtwasserreaktors im Nuklearkomplex Yongbyon

Photo : YONHAP News

Der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zufolge werden weiterhin Anzeichen für den Probelauf eines experimentellen Leichtwasserreaktors in der nordkoreanischen Nuklearanlage Yongbyon beobachtet.Entsprechendes äußerte IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi in einer Sitzung des Gouverneursrats der Organisation am Dienstag (Ortszeit) in Wien.Nachdem er dies bereits im Dezember erwähnt hatte, wurde der Austritt von warmem Wasser aus dem Kühlsystem des Leichtwasserreaktors im nordkoreanischen Yongbyon weiter beobachtet. Das stehe im Einklang mit einer Inbetriebnahme des Leichtwasserreaktors, hieß es.Grossi sagte weiter, dass es Hinweise auf den Betrieb des Fünf-Megawatt-Reaktors seit Anfang Oktober letzten Jahres gebe. Er wies auch auf den Betrieb der Zentrifuge für die Anreicherung und damit zusammenhängender Anlagen hin.Der Betrieb der Nuklearanlage Yongbyon und das nordkoreanische Nuklearprogramm stellten einen eindeutigen Verstoß gegen einschlägige Resolutionen des UN-Sicherheitsrats dar, betonte der IAEA-Chef.