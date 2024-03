UN-Berichterstatterin: Menschenrechtslage in Nordkorea verschlechtert sich inmitten mangelnder Aufmerksamkeit

Photo : YONHAP News

Die Menschenrechtssituation in Nordkorea hat sich nach Einschätzung einer UN-Berichterstatterin letztes Jahr weiter verschlechtert, während die internationale Gemeinschaft der Angelegenheit keine Aufmerksamkeit schenkte.Laut der Zusammenfassung eines Berichtes der UN-Sonderberichterstatterin für Menschenrechte in Nordkorea, Elizabeth Salmón, an den UN-Menschenrechtsrat war es im vergangenen Jahr sehr schwierig, aktuelle Informationen über die Menschenrechtslage in Nordkorea zu erhalten. Grund sei, dass weniger Nordkoreaner aufgrund der Grenzschließung aus dem Land geflohen waren.Zudem hätten sich Informationen, die das nordkoreanische Regime über Medien verbreite, auf sicherheitsrelevante Themen konzentriert. Daher habe sich die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft auf andere Bereiche als die Menschenrechte gerichtet, schätzte Salmón ein.In Nordkorea sei mit jüngst eingeführten und revidierten Gesetzesbestimmungen die Einschränkung der Meinungsfreiheit und anderer Grundrechte verschärft worden. Durch schwere Strafen und öffentliche Gerichtsverhandlungen würden Menschenrechtsverletzungen gravierender, sagte sie weiter.Sie betonte die Notwendigkeit, Mittel zu finden, um die Verantwortlichen für Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Rechenschaft zu ziehen.