Südkorea fordert von Nordkorea Stopp von Nuklearaktivitäten und militärischer Kooperation mit Russland

Photo : YONHAP News

Südkorea hat Nordkorea bei einem Treffen der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) aufgefordert, seine Nuklearaktivitäten und seine militärische Zusammenarbeit mit Russland einzustellen.Der südkoreanische Botschafter in Österreich, Ham Sang-wook, forderte in einer Sitzung des IAEA-Gouverneursrats am Mittwoch (Ortszeit) in Wien, dass Nordkorea seine illegale Entwicklung von Atomwaffen sofort stoppen und die Sicherungsmaßnahmen der IAEA einhalten sollte.Ham sagte, dass Nordkorea den Frieden und die Stabilität nicht nur auf der koreanischen Halbinsel, sondern auch in der internationalen Gemeinschaft ernsthaft untergrabe, indem es seine Politik der Stärkung der Atomstreitkräfte in seiner Verfassung verankert habe und mit einem nuklearen Präventivschlag drohe.Der Diplomat äußerte sich sehr besorgt darüber, dass IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi Ende letzten Jahres über Anzeichen für eine Inbetriebnahme eines Leichtwasserreaktors im nordkoreanischen Nuklearkomplex Yongbyon berichtet hatte.In der Sitzung drückten nicht nur Südkorea, sondern auch andere Ratsmitglieder, darunter die USA, Japan, die Europäische Union, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Kanada und Australien, ihre tiefe Besorgnis über die verstärkten Nuklearaktivitäten Nordkoreas aus. Sie forderten Pjöngjang auf, die Resolutionen des UN-Sicherheitsrats umzusetzen.