YouTube schaltet pronordkoreanische Kanäle ab

Photo : YONHAP News

YouTube hat eine Reihe von pronordkoreanischen Kanälen im Ausland abgeschaltet.Der US-amerikanische Sender Radio Free Asia berichtete am Donnerstag, dass die YouTube-Kanäle pronordkoreanischer Organisationen jüngst abgeschaltet worden seien. Betroffen seien „Explore DPRK“, „Korean Friendship Association UK“ und „Korean Friendship Association Türkiye“.Explore DPRK ist ein von einer in Polen ansässigen pro-nordkoreanischen Organisation betriebenes Medium. Die Korean Friendship Association (KFA) wurde 2000 vom ehemaligen IT-Berater Cao de Benós gegründet und hat Filialen in mehreren europäischen Ländern.Im Februar waren der pronordkoreanische YouTube-Kanal „DefendKorea“ und der Propagandakanal für das nordkoreanische System „Olivia Natasha“ gelöscht worden.Die betroffenen Organisationen widersetzten sich der Maßnahme von YouTube.Explore DPRK erklärte, dass die südkoreanische Regierung neulich ein Verbot verschiedener Kanäle verlangt habe, die versucht hätten, unvoreingenommen und ohne propagandistische Absicht das Leben in Nordkorea darzustellen. Damit habe sie eine internationale Blockade ausgelöst.Die KFA UK forderte auf seinem X-Konto Google und YouTube auf, die Zensur zu stoppen.Google, zu dem YouTube gehört, sagte gegenüber RFA, Google engagiere sich für die Einhaltung einschlägiger US-Sanktionen und Handelsgesetze, einschließlich derer, die im Zusammenhang mit Nordkorea stünden.