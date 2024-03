Wegen Ärztestreik: Pflegekräfte dürfen Wiederbelebungsmaßnahmen durchführen

Photo : YONHAP News

Krankenschwestern sollen ab Freitag Wiederbelebungsmaßnahmen durchführen dürfen.Dies zählt zu den Regierungsmaßnahmen wegen des laufenden Ärztestreiks.Nach den Richtlinien des Gesundheitsministeriums sollen examinierte Pflegekräfte in den Notaufnahmen mehr Befugnisse erhalten, da rund 11.000 Ärzte in Ausbildung seit mittlerweile 17 Tagen nicht mehr zur Arbeit erscheinen. Die Regierung hatte eine Rückkehr an den Arbeitsplatz angeordnet.Die erweiterten Befugnisse für Krankenschwestern gelten laut Ministeriumsangaben in Lehrkrankenhäusern, in denen Assistenzärzte reihenweise gekündigt haben.Die Regierung hatte im letzten Monat im Rahmen eines Pilotprojekts Pflegepersonal die Herz-Lungen-Wiederbelebung durchführen lassen. Auch Medikamente, die während einer Reanimation gebraucht werden, dürfen Pflegekräfte verabreichen. Ursprünglich zählte beides zur Rolle von Medizinern.Obwohl die Regierung den Nachwuchsärzten mit Konsequenzen droht, steigt die Zahl derer, die ihren Dienst quittieren. Mit Stand Mittwoch haben 11.219 Assistenzärzte an 100 Lehrkrankenhäusern ihren Arbeitsplatz verlassen. Das sind nach Ministeriumsangaben 91 der Junior-Mediziner.