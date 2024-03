Chinas Außenminister fordert Beseitigung begründeter Sicherheitsbedenken Nordkoreas

Photo : YONHAP News

Der chinesische Außenminister Wang Yi hat angesichts der eskalierenden Spannungen auf der koreanischen Halbinsel gefordert, dass Nordkoreas Sicherheitsbedenken beseitigt werden müssen.Friedensverhandlungen seien der grundlegende Weg, sagte Wang am Donnerstag. Dabei sollten begründete Sicherheitsbedenken jeder Partei, insbesondere die Nordkoreas, ausgeräumt und ein Prozess zur politischen Lösung der Frage der koreanischen Halbinsel eingeleitet werden.Der Ausdruck „begründete Sicherheitsbedenken Nordkoreas“ kann darauf hindeuten, dass nach Wangs Einschätzung nicht Nordkorea, sondern Südkorea und die USA für die jüngste Eskalation der Spannungen auf der koreanischen Halbinsel verantwortlich sind.Die Situation auf der koreanischen Halbinsel werde von Tag zu Tag angespannter, was China nicht gerne sehe. Das Rezept seien das von China vorgeschlagene gleichzeitige Streben nach der Denuklearisierung und einem Friedensvertrag zwischen Nordkorea und den USA sowie das Prinzip einer schrittweisen und gleichzeitigen Umsetzung, sagte Wang weiter.Jeder, der unter dem Vorwand der Frage der koreanischen Halbinsel das Auto zurück in den Kalten Krieg und die Konfrontation fahren wolle, müsste die historische Verantwortung tragen, sagte er weiter.