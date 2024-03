Nordkorea nimmt an Tourismusmesse in Moskau teil

Photo : YONHAP News

Nordkorea nimmt an einer internationalen Tourismusmesse in Russland teil.Es sei festgestellt worden, dass Nordkorea einen Stand bei der International Travel & Hospitality Show (MITT) 2024 betreiben werde, berichtete der US-Sender Radio Free Asia am Donnerstag.MITT 2024 findet vom 19. bis 21. März im Internationalen Ausstellungszentrum Crocus Expo in Moskau statt.Die russische Nachrichtenagentur Interfax meldete am Dienstag, dass Nordkorea zum ersten Mal an der MITT teilnehmen und sein touristisches Potenzial präsentieren werde. Dabei wurde ein Vertreter der MITT zitiert.Laut dem Hallenplan der Messe hat das Büro von DPRKorea Tourism in Moskau einen Stand zugewiesen bekommen.Die MITT ist die größte Tourismusmesse in Russland, die seit 1994 jährlich im März in Moskau abgehalten wird. Lediglich im Jahr 2020 war die Messe aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen. Letztes Jahr nahmen 768 Unternehmen aus 22 Ländern daran teil, es gab 14.830 Besucher.Nordkorea und Russland haben seit dem Treffen zwischen Machthaber Kim Jong-un und Präsident Wladimir Putin im vergangenen September ihren Austausch in verschiedenen Bereichen ausgebaut. Im Februar reiste eine russische Touristengruppe nach Nordkorea. Es waren die ersten ausländischen Touristen seit der pandemiebedingten Grenzschließung im Januar 2020.Ein Beamter des südkoreanischen Vereinigungsministeriums sagte diesbezüglich, Seoul hoffe, dass jegliche Zusammenarbeit oder jeglicher Austausch in Übereinstimmung mit den Sanktionsresolutionen des UN-Sicherheitsrats gegen Nordkorea erfolgen werde.