Ukraine: Hälfte der an Russland gelieferten Artilleriegranaten aus Nordkorea nicht funktionstüchtig

Die Hälfte der bisher von Nordkorea an Russland gelieferten 1,5 Millionen Artilleriegranaten ist laut einem hochrangigen ukrainischen Geheimdienstoffizier nicht funktionstüchtig.Vadym Skibitsky, stellvertretender Direktor des Militärnachrichtendienstes der Ukraine HUR, sagte der Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine, Russland habe nach den derzeit verfügbaren Statistiken bereits 1,5 Millionen Schuss Munition aus Nordkorea eingeführt.Diese Geschosse seien jedoch in den 1970er und 1980er Jahren hergestellt worden. Die Hälfte davon funktioniere nicht, und der Rest müsse vor dem Einsatz repariert oder inspiziert werden, hieß es.Nordkorea habe alte Bestände abgegeben und verlange im Gegenzug bestimmte Technologien, insbesondere Raketen- und U-Boot-Technologie für die Entwicklung seiner eigenen Verteidigungsindustrie, sagte er weiter.In Bezug auf die Lieferung ballistischer Raketen aus Nordkorea an Russland sagte Skibitsky, dies beweise erneut, dass es Russland an eigenen Produktionskapazitäten mangele, um die Raketenproduktion schnell und stark zu steigern.HUR-Chef Krylo Budanow hatte im Februar gesagt, dass Nordkorea derzeit Russlands größter Waffenlieferant sei. Dies habe Russland etwas Luft verschafft, hatte er der britischen Zeitung „Financial Times“ gesagt.Russland und Nordkorea haben ihren bilateralen Waffenhandel stets dementiert.